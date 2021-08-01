بالأسماء.. كشف المستحقين لصرف تعويضات محور مسطرد اليوم

ناشد حى المطرية بالقاهرة برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس الحى، المواطنين المستحقين لصرف تعويضات بشارع المشروع ممن تم إزالة عقاراتهم أو الوحدات السكنية الخاصة بهم فى إطار إزالة تعارضات إقامة محور مسطرد-عدلى منصور، بالتوجه اليوم الأحد إلى مكتب بريد شجرة مريم، لصرف مستحقاتهم المالية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

صرف تعويضات للسكان

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية التي تنفذ منذ فترة، ومنها مشروعات الطرق والنقل، حيث تتم إقامة شبكة طرق ومحاور على أعلى مستوى لإنهاء الزحام المروري وربط العاصمة بالأطراف، وتسيير الحركة المرورية، وذلك من أجل خدمة أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن من بين المحاور التى تشهدها محافظة القاهرة حاليا إقامة محور (مسطرد - عدلى منصور)، حيث تم إزالة عدد كبير من العقارات المتعارضة مع إقامة المحور، ويتم صرف التعويضات بشكل فورى للمواطنين وباقي العقارات المستهدفة بنطاق المحور ذات ارتفاعات منخفضة وطوابق محدودة، وبالتالى سيجري الانتهاء منها قريبا، لافتا إلى أن عدد العقارات الجارية إزالتها لإقامة محور مسطرد نحو 159 عقارا.

248 مليون تعويضات لعقارات محور مسطرد

وأشار إلى أنه تم رصد 248 مليون جنيه تعويضات للعقارات التى يتم إزالتها بنطاق محور عدلي منصور - مسطرد، الذى يصل طوله إلى 16 كيلومترا بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة، مروراً بالسلام وعين شمس والمطرية، ويربط مع طريق بنها الحر، لخدمة سكان هذه المناطق وإحداث سيولة مرورية فى مناطق عين شمس والمطرية ومسطرد.

وقال اللواءحسام لبيب ،رئيس حى المطرية، انه يتواصل بشكل مباشر ويومى مع السكان فى إطار متابعة إزالة التعارضات ويتم إزالة أى عراقيل وصرف مستحقات المواطنين بشكل فورى .