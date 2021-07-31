أسعار استخراج شهادات الحصول على تطعيم كورونا للراغبين في السفر

يرغب الكثيرون في السفر إلى الخارج سواء للعمل أو التعليم، وبسبب جائحة كورونا التي غيرت شكل العالم، أصبح الحصول على شهادة معتمدة تفيد حصول الراغبين في السفر على لقاح كورونا، أمرًا ضروريا ومهمًا ولا يتسطيع المسافر المغادرة بدونها.

وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت إمكان استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، للراغبين في السفر، من خلال 126 مكتبًا متخصصًا على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أماكن مكاتب استخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا، وأسعارها، وموعد الحصول عليها.

متى يمكن الحصول على شهادة لقاح كورونا؟

وفقًا لبيان وزارة الصحة، فإنه يمكن للراغبين في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب فرع من خلال الــ126 مكتبًا مخصصًا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى المحافظات، بدءًا من اليوم السبت.

سعر استخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا

يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

وتلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، وفي حال المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي اللقاح.

مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم

وجاءت عناوين مكاتب استخرج الشهادات، على النحو التالي:

«مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادي، مكتب صحة المنيل بالقاهرة، مكتب التطعيم الدولي، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحي زين مركز طب أسرة زنين بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية بالإسكندرية».

وكذلك أيضًا «مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي بكفر الشيخ، مركز طبي شباب، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي بهتيم ثان، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة بالقليوبية، المركز الطبي بناصر، المركز الطبي الحضري غرب آيتاي، عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة أبو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو بالبحيرة».

ومكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون بالغربية، مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثان، مكتب صحة أشمون.

مكتب صحة أول الزقازيق، مركز تطعيم ديوان مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية بالشرقية.

مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل، مكتب صحة أول المنصورة، مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم.

مكتب صحة أول دمياط مركز طب أسرة حي أول، مكتب صحة الزرقا، مكتب صحة دمياط الجديدة، مكتب صحة بورسعيد أول، مركز صحة السبع بنات، مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين بالإسماعيلية، مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق، ومركز المتميز بالشواسنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي أطسا، وديوان مديرية الصحة والسكان.

ومكتب صحة أول مركز طبي الغمراوي، ورعاية الطفل بالفشن، والمركز الطبي ببا، ومكتب صحة ثالث ملوي، ومكتب صحة ثالث مغاغة، ومكتب صحة أول أسيوط، ومركز صحي القوصية، ومكتب صحة أبوتيج، وأدفا، ومكتب صحة طهطا، والعوامر بحري جرجا، ومستشفى البلينا المركزي، وحدة صحة الأسرة بنيدة، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة قوص، ومكتب صحة نجع حمادي.

ومكتب صحة ثان الأقصر، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي، الوحدة الصحية بآل عثمان، ومكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة أدفو غرب، ومكتب صحة الحمام، مكتب صحة الضبعة، مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة سيوه، بالإضافة إلى مكتب صحة الغردقة، مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة سفاجا، مكتب صحة القصير، ومكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة طور سيناء، مكتب صحة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب التطعيم الدولي، المركز الصحي الحضري ببئر العبد، مكتب صحة الخارجة، ومكتب صحة الداخلة بالوادي الجديد.