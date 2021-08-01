اعترافات قاتل أخته في الدقهلية: «طلبت الطلاق وشكيت في سلوكها فخنقتها»

لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية مصرعها داخل شقتها في مدينة طلخا، بعد إقدام شقيقها على ضربها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد وقوع الجريمة، توجه المتهم إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه.

وأكد المتهم أنه شعر أن سلوك شقيقته غير سوي، حيث طلبت الطلاق من زوجها رغم عدم مرور سوى 8 أشهر فقط على زواجهما، كما طلبت أيضًا أن تعيش بمفردها بعد الطلاق داخل شقتها ورفضت أن تعيش مع شقيقها في قريته ببلقاس، فخنقها وضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ورود بلاغ بحادث قتل شاب لأخته

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، بوقوع جريمة قتل في شارع العراقي بمدينة طلخا، ووجود جثة ميادة محمود محمد السعيد، 29 سنة، وأنه شقيقها «أحمد»، 27 سنة، خنقها داخل شقتها وسلم نفسه للشرطة.

وانتقلت مباحث طلخا إلى مكان الواقعة في شارع فرن أبو عصام، وتبين وجود جثة المجني عليها، ميادة محمود محمد السعيد، مسجاة داخل شقتها بكامل ملابسها، وتم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن أسباب الوفاة.

المتهم: «شكيت في سلوكها فخنقتها»

وبسؤال المتهم في تحقيقات الشرطة، أكد أنه مقيم في قرية المعصرة مركز بلقاس، وفوجئ بزوج شقيقته يستدعيه لرغبة أخته في الطلاق، وأنه دائمة الشجار معه، وتوجه إلي بيت أخته، وذلك من أجل الإصلاح بينهما، إلا أنه فوجئ بإصرار شقيقته علي الطلاق.

وأوضح المتهم أنه عندما تحدث مع شقيقته بمفردهما وأصرت علي الطلاق، طلب منها أن تجهز نفسها وتعود معه إلى قريتهما «المعصرة»، إلا أنها رفضت أيضًا بحجة أنها تريد أن تعيش بمفردها فما كان منه إلا أن خنقها بعدما شك في سلوكها. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.