«تايسون» يعود للحياة بعد غيبوبة 50 ساعة بسبب لدغة «كوبرا»

رقد الشاب محمد عطية شوشان، 36 سنة، المشهور بـ«تايسون الخارق»، من قرية «نقيطة»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، في العناية المركز بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، في غيبوبة تامة لأكثر من 50 ساعة، بعد أن تعرض للدغة من ثعبان «كوبرا»، أثناء تقديم أحد الاستعراضات في مدينة جمصة، إلى أن بدأ في استعادة الوعي، مساء اليوم السبت، بتحريك عينيه، ثم رأسه ويديه، ووصل الأمر إلى الحركة بمساعدة أصدقائه، وسط سعادة كبيرة بين أهله والأصدقاء، الذين لم تنقطع دعواتهم له.

لحظات صعبة مرت علي أسرة وأصدقاء تايسون بعد أن لدغته كوبرا

قال «علي شوشان»، شقيق «تايسون»، إنه وزملاء أخيه لم يتركوه لحظة واحدة، منذ إصابته بلدغة ثعبان الكوبرا، ودخل في غيبوبة من وقتها، وتم حجزه بالعناية المركزة، وظل بدون حركة لأكثر من 50 ساعة، وأضاف: «بدأ الأمل يدب فينا بعد أن بدأ في تحريك عينيه، ثم حرك رأسه، وهو الآن في تحسن تدريجي».

شقيق تايسون: المستشفى بذل جهوداً كبيرة لإنقاذ أخي

وأضاف شقيق «تايسون» لـ«الوطن» قائلاً: «إننا جميعاً نشكر إدارة مستشفى الطوارئ، فقد بذل أطباؤها جهوداً كبيرة من أجل إنقاذ حياة أخي، وبدون حدوث أي مضاعفات معه، وبإذن الله سيخرج من المستشفى، ويستكمل علاجه في البيت».

وقال «منصور البكري»، أحد أصدقاء «تايسون»، إنه «بعد أن لدغه ثعبان الكوبرا دخل في غيبوبة، ولما وصلنا استقبال المستشفى، عشنا في رعب، فقد أكد الأطباء أنه يعيش مجرد ساعات وسيموت، وكنا نبكي من الخوف، حتى تم حجزه في العناية المركزة، فوجدنا جهوداً كبيرة من أطباء يتسمون بالرحمة، ونشكرهم جميعاً لوقوفهم بجوارنا، بدايةً من الدكتور سمير عطية، مدير المستشفى، وكل من الدكتورة مي سلامة، والدكتور أحمد السكري، والدكتورة دينا إبراهيم، والدكتورة يمنى العطار، وكلهم قدموا كافة الخدمات الطبية له حتى فاق من الغيبوبة».

وتعرض «تايسون» للدغة ثعبان من نوع «كوبرا»، رغم تدريباته المستمرة مع الثعابين الخطرة، والحيوانات المفترسة كالتماسيح، حتى أن زملاءه أطلقوا عليه لقب «تايسون الخارق»، ومعروف عنه أنه يروض الثعابين والتماسيح.