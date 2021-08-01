محافظ أسوان يعلن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مخطط إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت، بمساحة تصل لنحو 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعلاقي، مع الترفيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه، وينتج 8 طن يوميا.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان، وحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد حيث تمت الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة لأحد أصحاب مصانع الأخشاب، تصل إلى 3 أشهر للإنشاءات، و3 أشهر أخرى للتجهيز والتشغيل، وهو الذى تزامن مع سحب الأراضى المخصصة لإنشاء محطة وقود، كانت لصالح جمعية المستثمرين، وطرحها بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلني.

بجانب تقنين أوضاع المحلات التجارية المخصصة للجمعية، وطرحها للمزاد العلني أيضا، بالإضافة إلى سحب عدد 4 ورش حرفية، وإنذار أصحاب الورش الخدمية بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

وشدد على الإسراع بتركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه لتخصيصها لتشغيل عدد 27 مصنعا جديدا جاهز للافتتاح بتكلفة استثمارية 108 ملايين جنيه، ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته، بوضع منظومة تأمين متكاملة للمنطقة الصناعية، تشمل تركيب كاميرات مراقبة بالتعاون مع المصانع والورش الكبيرة لربطها بغرفة كنترول وعمليات بإدارة المنطقة لتحقيق السيطرة الأمنية المتكاملة، مع الحفاظ على البنية التحتية داخل المنطقة، علاوة على زيادة رسوم النظافة للمصانع والورش طبقاً لحجم المخلفات.

وكلف بإعداد مقايسة مالية لدعم مرشح الشلال المغذى للمنطقة الصناعية بمياه الشرب، بعدد من مواتير الرفع لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، وهو الذى يتوازى مع إعداد مقترح لطرح 50 فدان للمطور الصناعي، من أجل تحقيق الامتداد الاستثمارى داخل المنطقة، للاستفادة من المزايا الاقتصادية لقربها من الاحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية، فضلاً عن الارتقاء بالمنطقة الخدمية من خلال استغلال المتخللات، لعمل كرفانات لأنشطة متعددة ومحددة، وأيضا دعم المنطقة بعمال نظافة وسيارات، لرفع كفاءة منظومة النظافة داخلها.