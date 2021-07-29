دعم مستشفى أسوان الجامعى بـ33 حضانة وجهازا جديدا للأطفال المبتسرين

استمراراً للتواصل الجماهيرى مع كافة فئات وقطاعات أهالى المحافظة من خلال تفاعل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع العديد من شكاوى واحتياجات المواطنين والبسطاء على الواتس الخاص بالمحافظ أو قنوات الإتصال الأخرى، وجه المحافظ إلى دعم مستشفى أسوان الجامعى بعدد 10 حضانات للأطفال المبتسرين حديثى الولادة، و 10 أجهزة مونيتور، و10 أجهزة مضخة محاليل، بالإضافة إلى 3 أجهزة تنفس صناعى للأطفال.

كان الأهالي استغاثوا باللّواء أشرف عطية من وجود نقص في الحضانات والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفىفوجه إلى دعم المستشفى بالأجهزة الناقصة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهاز بدلاً من 180 جهازا، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهاز إلى 91 جهاز .

وفى سياق متصل، كشف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان جارى العمل في إصلاح العطل المفاجئ بإحدى ثلاجات مشرحة أسوان، حيث يقوم فريق صيانة متخصص من الهيئة العربية للتصنيع بعملية الإصلاح وتحديث الجهاز لسرعة إعادة تشغيل كافة عيون المشرحة بإجمالى 24 عينا، مؤكداً أن جميع المستشفيات والمستوصفات الخاصة والخيرية تخضع للرقابة المشددة عليها من خلال لجان التفتيش والتي رصدت وجود مخالفات في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة أسوان وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها .