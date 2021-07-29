خروج «الإدريسي» بعد تعافيه من عملية جراحية بجامعي أسوان

خرج «السيد الإدريسي»، رئيس رابطة «الأشراف الأدارسة» بالعالم الإسلامي، من مستشفى أسوان الجامعي اليوم الخميس، بعد قضائه 10 أيام داخل أقسام التجميل والفندقة، إثر خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، للعلاج من إصابته في حادث سير بمركز دراو، شمال محافظة أسوان، يوم وقفة عيد الأضحى.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن الشيخ الإدريسي غادر المستشفى الجامعي قبل قليل، وذلك بعد إجراء عملية جراحية بقسم العظام، والتي أجراها الدكتور هشام الرفاعي، رئيس قسم العظام وأستاذ الجراحة، والفريق الطبي المعاون له، وذلك بالفخذ الأيمن، بعد إصابته بكسر نتيجة الحادث.

ووجه «الإدريسي» الشكر إلى إدارة جامعة أسوان، بقيادة الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، لما قدمته إدارة المستشفى الجامعي بأسوان من أوجه الرعاية الطبية له، خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.

وقبل مغادرة رئيس رابطة «الأشراف الأدارسة» المستشفى، استقبل عدداً من الزوار صباح اليوم، من بينهم الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الحالي، والنائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، والنائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الكنيسة، للاطمئنان على حالته الصحية، كما زاره، في وقت سابق أمس الأربعاء، الداعية الإسلامي اليمني الشيخ الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية.