لو هتأخد شقة من شركات التمويل العقاري.. 8 إرشادات لعدم التعرض للنصب

أعلن البنك المركزي المصري عن الشروط والخطوات الواجب اتباعها للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، وبأقساط تسدد على 30 عاما، ما يجعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى شركات التمويل العقاري، لكن لا بد من الانتباه لبعض التفاصيل حتى لا تتعرض للنصب.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض الإرشادات الواجب اتباعها عند شراء شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري من شركات التمويل العقاري، في السطور التالية..

إرشادات شراء شقة من التمويل العقاري

1- حتى لا تتعرض للنصب، يجب أن تتأكد من الشركة وأنها حاصلة عل ترخيص التمويل العقاري، وستجد جميع بيانات الشركات ورأسمالها والوحدات التي موَّلتها على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- عند كتابة العقد، يجب أن تقرأ البنود المختلفة بشكل متأنٍ، حتى تعرف حقوقك والتزاماتك تجاه الشركة، والتأكد أن ذلك النموذج هو المعتمد من قبل الهيئة.

3- عند كتابة العقد يجب أن تحدد الأقساط والالتزامات التي تترتب على العميل خلال فترة التمويل، وذلك قبل التوقيع.

4- لا توقِّع على إيصالات أمانة أو كمبيالات «شيك على بياض» خلال التعامل مع الشركة، حتى لا تُعرِّض نفسك للمساءلة القانونية.

5- يجب أن يحتوي العقد على التزامات الشركة تجاه العميل خلال فترة التمويل، حتى لا تقع في مشكلات في المستقبل.

6- يجب أن يتضمن العقد إثبات البيانات الأساسية الخاصة بالعميل والشركة معًا، مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصالات، حتى لا يجد أحد الأطراف مشكلة في التواصل مع الآخر وضرورة إخطاره بحالة وجود إنذار أو تغيرات طارئة.

7- لا يجب إيداع أي مبالغ في الشركة، دون الحصول على ما يفيد استلام مستند رسمي، يوضح المبلغ المسدد، وموقع من المسؤول ومختوم من الشركة.

8- بعد انتهاء التعاقد يجب أن تحصل على نسخة طبق الأصل موقعة ومختومة من الشركة، حتى تتضمن استمرار البنود والاتفاق خلال سريان فترة التمويل.