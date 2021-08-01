عوض: 10 جنيهات حد أقصى لرسوم صرف المعاش بالمحفظة الإلكترونية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المحفظة الإلكترونية بمثابة حساب جاري موجود على الهاتف المحمول، موضحًا أن الهيئة حرصت على توقيع بروتوكول مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول على تقليل عدد الخطوات المطلوبة للمستحق أو أصحاب المعاشات إلى أقل ما يمكن.

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنه أصبح مطلوبا ممن يرغب في عمل المحفظة ان يذهب إلى أقرب فرع خدمة عملاء ويملأ استمارة، ثم وينتهي دوره عند هذا الحد، وسيكون هناك ربط آلي مع شركات المحمول الأربعة لتحويل المعاشات على المحفظة الإلكترونية.

وتابع، أن الغرض من فتح المحفظة الإلكترونية تقليل التداول النقدي، كما أصبح من الممكن سداد كل المدفوعات الحكومية مثل فواتير الكهرباء والتليفون من خلال التليفون في المنزل.

وواصل: «يمكن الشراء من الصيدلية أو السوبر ماركت من خلال المحفظة الإلكترونية، ومن يريد الحصول على المبالغ النقدية الموجودة في المحفظة يمكن التوجه إلى سوبر ماركت أو صيدلية معمول عليها علامة شركات التحصيل النقدي مثل فوري ومصاري وأمان، ويدخل إلى السوبر ماركت ويطلب سحب أمواله».

وأوضح، أن أي عملية تحصيل أو صرف المعاشات نفسها على رسوم لصالح ماكينات الـATM، مستطردًا: «لكننا اتفقنا مع شركات المحمول على وضع حد أقصى للرسوم وفي نفس الوقت إتاحة مبلغ الرسوم في صورة دقائق مجانية على خط التليفون».

وأشار، إلى أن الرسم يكون نصف في الألف بحد أقصى 10 جنيهات في الشهر: «ولو طلع 8 جنيه هيتحول لدقايق مجانية، هذا الشهر مفتوح حتى 18 أغسطس، أي حد يرغب في التحويل للمحافظ الإلكترونية يتجه إلى خدمة العملاء».

ولفت، إلى أن مصر بها 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق ويصرف المعاش فعليا 8.5 مليون فعليا: «وصلنا لنسبة 12.5% سحبوا معاشاتهم اليوم من ماكينات الصرف».