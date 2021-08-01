«الرياضة» تعلن يوما مفتوحا للتوظيف 18 أغسطس.. حوافز وبدلات وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي بإحدى شركات الـ«هايبر ماركت» الشهيرة، إذ تسعى الشركة لضم كوادر شابة في عدد من الوظائف نظرًا للتوسعات الكبيرة التي تشهدها الشركة في الفترة الحالية.

تفاصيل الوظائف المتاحة

1. مدير فرع ( خبرة سابقة بنفس المجال).

2. مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال).

3. مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

4. مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

5. كاشير.

6. مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

7. منسق ممرات.

8. مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال).

9. منسق تجميل.

10. مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقة بنفس المجال).

11. منسق منزلية.

12. منسق مخزن.

13. مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14. بائع بقالة.

15. مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال).

16. بائع لحوم (بلدي - برازيلي).

17. بائع عطارة.

18. محاسب فرع.

19. موظف FMC.

20. مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

21. موظف خدمة توصيل.

22. سائق بفسبا خاصة.

23. موظف أمن.

24. مراقب كاميرات.

25. موظف خدمات.

26. خلف كاشير.

27. فني تبريد وتكييف.

مزايا الشركة:

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، وعلى من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف ملء الاستمارة الإلكترونية من هنــــــــا والذهاب مباشرة في العنوان: شارع جمال عبد الناصر بجسر السويس بالقرب من محطه مترو الهايكستب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.