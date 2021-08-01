الأرصاد: موجة الحر مستمرة للأسبوع المقبل.. و42 درجة حرارة الظل بالقاهرة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهري يوليو وأغسطس يشهدان زيادة كبيرة في درجات الحرارة، أي أن النصف الأول من فصل الصيف مرّ، موضحًا: «يتبقى شهر ونصف على نهاية فصل الصيف»، ولفت إلى أن درجات الحرارة في السودان وإثيوبيا أعلى، نتيجة لارتفاع الفاصل المداري مع الدولتين، والذي يصل في هذه الأيام إلى شمال السودان فإنه سيتسبب في وجود سحب بجنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط الامطار في الأيام المقبلة.

بداية قوية لفصل الصيف

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن بداية فصل الصيف قوية، حيث يتميز بارتفاع في درجة الحرارة ونسب الرطوبة مع تكون شبورة مائية صباحا.

الموجة الحارة مستمرة

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا للخرائط، فإن الموجة الحارة مستمرة حتى بدايات الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة في النصف الثاني من هذا الأسبوع ستصل إلى 42 درجة في الظل بمحافظة القاهرة.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع ارتفاعات الرطوبة وسرعات الرياح فإن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 44 درجة في القاهرة، مشددًا على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة طويلة، وزيادة معدلات شرب المياه والحفاظ على التواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء ملابس خفيفة قدر الإمكان.