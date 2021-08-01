التموين: 2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية و«لا مجال للتحايل»

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون سيبدأ بداية من الغد ويستمر لمدة شهر، ونسبة التخفيضات ستصل إلى 60%، مشيرًا إلى أن المحال قد تشارك بكامل طاقتها في الأوكازيون، وقد تشارك ببعض طاقتها، وبالتالي فإن الوزارة ستسعى للتأكد من وجود تحقيقات حقيقية، وأن تكون السلع مطابقة لمواصفات الجودة وعدم عرض المعيبة.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن أي مخالفات تحال إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، موضحًا: «نفتش على الفواتير ومن يضلل يحول إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، ولا سبيل للتحايل».

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، وبالتالي لن تسول لأي تاجر نفسه أن يضلل المواطنين، كما خصصت الوزارة رقمي خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما تنفذ الإدارات المتخصصة بحملات التفتيش طوال الشهر للتأكد من الخصومات وجودة البضائع والسلع المعروضة.

ويشهد غدًا الاثنين انطلاق الأوكازيون الصيفي للعام الجاري، على مستوى كل المحافظات، ويستمر حتى 2 سبتمبر، وسط مراقبة شديدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لكي تقف على التزام المحال التجارية بإعلان تخفيضات حقيقية للمواطنين لمنتجات ذات جودة عالية تخفيفا عليهم.

وأتاحت الوزارة اشتراك المحال التجارية في فترة الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين، بشرط أن تحصل المحل على رخصة مسبقة بالمشاركة في الأوكازيون تصدر عن مديرية التموين الذي يتبع المحل لها، مع اشتراط أن يعلق المحل التصريح في مكان بارز وواضح في المحل.