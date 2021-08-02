طلاب التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بجامعة حلوان يناقشون مشروعات تخرجهم 

ناقش طلاب البكالوريوس ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية في كلية العلوم - جامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام الجامعي 2020/2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، واالدكتورة منى عبدالرحمن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف منسق البرنامج الدكتور منار سليم فودة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن كلية العلوم بالجامعة تضم مجموعة من العلماء البارزين والمتميزين في مجالات تخصصهم، مضيفا أنهم ينقلون علومهم وخبراتهم لطلاب نابغين يقدمون للمجتمع مشروعات هامة وقيمة تسهم في حل مشكلاته وقضاياه المعاصرة، كما أنها فرصه جيدة لتدريب الطلاب تتيح لهم مكانة مرموقة عند التحاقهم بسوق العمل.

وأكد «نجم» أن التسليح بالعلم والتزود والمعارف سبيلا للمتمزيين إلى أسواق العمل محليا ودوليا، وهم سفراء تتشرف بهم الجامعة ومصر، أينما كان موضعهم.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، أن هذه المشاريع تناقش موضوعات وحلول وأفكار مختلفة ومتعددة؛ إذ تجمع بين التعليم والبحث العلمي، بما يساعد في استغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل بعض المشكلات مثل التخلص من المخلفات البيئية الضارة.

وأشار «أبو الدهب» إلى أن الكلية فتحت أبوابها ومعاملها كافة؛ إذ استخدم معمل التكنولوجيا الحيوية، والآحر المنتجات الطبيعية، ومركز المعلوماتية الحيوية، وتوفير التسهيلات كافة لطلاب مشاريع التخرج لإجراء التجارب العملية في المعامل المختلفة بالكلية؛ إذ أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز.

وتمحورت أفكار مشروعات التخرج حول تطبيقات المعلوماتية الحيوية لزيادة فاعلية الدواء المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد، واستخدام تطبيقات النانوهيدروكسي أباتيت في تصنيع معجون للأسنان لتبيضها.

وركزت البحوث على مجالات متعددة مثل: استخدام الطرق البيولوجية الصديقة للبيئة لتكسير مخلفات البلاستيك مثل البولي إيثيلين المستخدم في جميع الأدوات البلاستيكية، مثل الأكياس بتكلفة قليلة من المخلفات البيئية الضارة، واستخراج مركبات طبيعية من حبة البركة لعلاج مرض السرطان الثدي، والمنتجات الطبيه الطبيعية، وإنتاج البلاستيك من مصادر حيوية، فيما يسمي بـ«البيوبلاستك»، وذلك للاستفادة من مميزاته في عملية تحلله الصديقة للبيئة، للتغلب علي مشكلة البلاستيك التقليدي، وهي إضراره بالبيئة في أثناء عملية تحلله.

ويجرى ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الدكتور «محمد صالح، ومحمد مصطفى عمران، وفؤاد زهران، وأحمد حسن»، والدكتورة «أماني أبو النصر، ومنار سليم فودة، ورانيا الليثي، وسالي عبدالباسط، وهبة السيد، وإيمان توفيق».

وتكونت لجنة التحكيم ومناقشة مشاريع التخرج من 3 لجان برئاسة الدكتورة مهجة شفيق عبدالله، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية - بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتورة حياة محمد شرادة، أستاذ الكيمياء الحيوية - بالقسم ذاته، والدكتور عماد فرحات، رئيس قسم النبات.