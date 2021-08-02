«حدفوا بعض بالطوب».. مشاجرة بين عائلتين بالعمرانية والأمن يتدخل

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين وفضها بمنطقة العمرانية، وكذلك ضبط أطراف المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، بعد نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة وتراشق بالحجارة بين أفراد عائلتين في منطقة العمرانية التابعة للمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن إلى موقع المشاجرة؛ ليتم السيطرة على الوضع وضبط طرفي الشجار.

ومن خلال التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، اتضح أن المشاجرة كانت بسبب خلاف سابق بين العائلتين، إلا أنه تجدد مؤخرًا ما دفع أفراد العائلتين إلى التشاجر.

وأوضحت التحريات، أن المشاجرة لم يسفر عنها أي وفيات أو إصابات خطيرة، وإنما بعض الإصابات الطفيفة، التي تم نقل أصحابها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، أثبت فهي ما توصلت إليه التحريات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.