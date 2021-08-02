فرحة بين طلاب الثانوية بالغربية لسهولة «الجيولوجيا والتفاضل»

حالة من البهجة سرت بين طلاب وطالبات الثانوية العامة «شعبة علمي»، عقب خروجهم من امتحان مادتي التفاضل والتكامل والجيولوجيا، لسهولة أسئلة الامتحان، وسط فرحة بين أولياء أمورهم لانتهاء ماراثون الثانوية العامة علي مستوي لجان الثانوية بمدارس المحافظة .

وحرص أولياء أمور الطلاب والطالبات علي الرقص وإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوي علي المارة بالميادين الرئيسية، فيما أعلن «ناصر حسن»، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوي رسمية من طلاب العلمي بالثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والتفاضل بكافة لجان الثانوية العامة بالمدارس، لافتا إلى إجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية على أعلي مستوى بكافة الإدارات.

وأشار «حسن»، إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي وقائع غش باللجان ولا شكاوى من أولياء أمور الطلابـ، لافتا إلى تشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الإمتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية للحد من وقائع الغش وتسريب الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية احقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب .

وأشاد وكيل التعليم بآداء غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية لمواجهة تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الامتحانات علي مستوي كافة اللجان بالمدارس، مشددا على التزام الجميع بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.