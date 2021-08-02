التعليم ترصد 6 حالات غش ونشر بامتحاني التفاضل والجيولوجيا للثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد خلال امتحاني الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم»، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لطلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة»، ضمن «امتحانات الثانوية العامة 2021»، 6 حالات غش، منها 4 حالات نشر، و2 «غش»، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، بنحو:

- ضبط الطالب «ع.ا.م» بإدارة غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية نظرًا لحيازته محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ا.ا.ع» بإدارة دار السلام بمحافظة سوهاج نظرًا لحيازته تابلت وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ع.خ.ع» بإدارة باب الشعرية بمحافظة القاهرة حيث قام بتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ا.م.م» بإدارة أبشواي بمحافظة الفيوم نظرًا لتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة «م.م.ع» بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لمحاولة الغش بالمحمول، واستقبال الإجابات على التليجرام.

- ضبط الطالب «م.م.ص» بإدارة ههيا بمحافظة الشرقية نظرًا لمحاولة غش بالمحمول.

وتمّ تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، توجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكل المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية، ولطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، مؤكّدًا أنَّ غرف العمليات مستمرة يومي الثلاثاء، والخميس بالمديريات التي يوجد بها امتحانات لطلاب مدارس (المكفوفين)، وطلاب مدارس STEM.

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 مرت بسلام دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تؤثر على سيرها، لافتًا إلى أنَّ أعمال تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا مستمرة، وأن جميع محاضر الغش يتمّ تحويلها للنيابة العامة، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية كانت معقّمة تمامًا للوقاية من كورونا، والحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات.