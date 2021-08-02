العثور على شاب مصاب بطعنات نافذة في الفيوم

استيقظ سكان منطقة مدرسة «العلياء» بمدينة الفيوم، على صوت آلام وتأوه وحينما بحثوا عن مصدر الصوت، وتتبعوه، فوجئوا بوجود شاب عشريني مُصاب بطعنات نافذة في مناطق متفرقة بالجسد، فاستغاث الأهالي بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى وإنقاذ حياته.

بلاغاً بالعثور على عشريني مطعوناً بسلاح أبيض

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بعثور أهالي منطقة الصيفية القديمة على شاب مجهول الهوية مصاب بعدة طعنات بالجسد، وينزف بشدة وفي حالة خطرة.

الإسعاف تنقل مصاباً بطعنات نافذة للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وجرى معاينة المصاب وموقع الحادث، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

العثور على شاب مصاب بنزيف إثر طعنات بالبطن

وبفحص الشاب العشريني تبينّ إصابته بنزيف في البطن بسبب تعرضه للطعن من سلاح أبيض عدة طعنات تسببت في إصابته بالنزيف، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية لإنقاذ حياته، على أن يتم سؤاله عن هوية الجاني، وسبب فعله لذلك بعد تحسن حالته الصحية، تمهيداً لضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فأمرت بسرعة كشف هوية المصاب، ومعرفة الجاني وسرعة ضبطه، والوقوف على الواقعة وظروفها وملابساتها.