احذر الحر الشديد.. أشياء تضعها في سيارتك قد تؤدي لانفجار

قدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع درجات الحراراة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية في عدد من البلدان أثرت بشكل كبير على درجات الحرارة في مصر، وهو ما سيؤدى إلى تغير حالة المناخ من وقت لآخر.

إجراءات وقائية قبل الذهاب إلى البحر

وأشار الدكتور أحمد عبد العال إلى أن تعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر الصيف، يجب أن يصاحبه بعض الإجراءات الوقائية لتفادى الإصابة بضربات الشمس أو حدوث جفاف في الجلد نتيجة للعطش، مبينًا أن العاملين في قطاع البناء والتشييد أو المناطق الصحراوية يجب عليهم شرب الكثير من المياه والسوائل خلال فترة العمل.

6 ساعات.. لا تقترب فيها من الشاطئ

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق المصطافين بعدم نزول الشواطئ خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا قائلًا: «وجودك على الشاطئ يجب أن يصاحبه تغطية الرأس وعدم النزول إلى المياه، لا سيما مع زيادة أشعة الشمس الحارقة للجلد».

احذر انفجار زجاجات العطور داخل السيارة

وشدد الدكتور أحمد عبد العال على ضرورة تجنب وضع زجاجات المياه الغازية «الكانزات» داخل السيارات أو زجاجات الإسبري أو الكحول أو العطور تجنبا لانفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات كبيرة داخل السيارة كما نصح بتجنب زيادة أحمال الكاوتش أثناء السير.

تخصيص إناءات صغيرة للطيور والعصافير

واختتم الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، كلامه بتوجيه النصح للمواطنين بضرورة وضع إناءات صغيرة تحتوى على كميات من المياه داخل البلكونات، لتتمكن العصافير والطيور من ري عطشها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: «كثير من الطيور والعصافير تموت من العطش نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وروي ظمأ حيوان أو الطيور له ثوابه وأجره».