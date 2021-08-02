صدمة في الفيوم بعد حملة لتطهير المقابر من الأعمال السحرية

صدمة كبيرة أصابت أهالي قرية «أبوكساه»، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعدما استخرجت حملة تطهير المقابر كمية كبيرة جداً من الأسحار كان أكثرها السحر السُفلي على ملابس وملاءات أسرة وجماجم وعظام بشرية وأسحار مكتوبة على ورق، الأمر الذي جعل الحملة تقرر استكمال العمل على مدار عدة أيام مُقبلة لاستخراج كل الأسحار من المقابر بالكامل، حيث جرى تمشيط ما يقرب من 40% فقط من إجمالي مقابر القرية.

اكتشاف مئات الأعمال والأسحار في مقابر «أبوكساه»

وقال أحمد مجاور، أحد أهالي قرية «أبوكساه»، بأبشواي، أنّهم تابعوا حملات تطهير المقابر من السحر والأعمال في القرى المجاورة، فقرر شباب القرية وشيوخها تنظيم حملة لتطهير مقابرهم، موضحاً أنّ أعضاء الحملة أصيبوا بصدمة حينما وجدوا مئات الأسحار والأعمال في عدد صغير جداً من المقابر، حيث إنّهم لم يتوقعوا وجود كل تلك الأسحار في مقابرهم.

جماجم وملابس وملاءات أسرة.. مئات الأسحار في المقابر

وكشف «مجاور»، أنّهم مشطوا ما يقرب من 40% من إجمالي مساحة المقابر بالقرية، واستخرجوا ما يقرب من 300 سحر أكثرها كان من السحر الأسود تنوعت بين زجاجات بها «دماء، وسكاكين، وسحر السبع عقد، وأسحار مكتوبة في أوراق، وعلى ملابس وجماجم وعظام بشرية وشعر وملاءات أسرة»، كاشفاً أنّهم بعد الانتهاء من الحملة قام شيوخ القرية بإبطال مفعول الأعمال بقراءة القرآن الكريم عليها ثم حرقها.

استمرار حملة تطهير المقابر من الأسحار بمقابر أبوكساه

وأشار إلى أنّهم لم يتمكنوا من تمشيط باقي المقابر بسبب قلة عدد الشباب المتطوعين للحملة، الذين بذلوا مجهوداً كبيراً، فقرروا مواصلة التطهير في يوم آخر سيقومون بتنسيقه معاً.