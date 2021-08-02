جامعة المنصورة الأولى مصرياً والـ13 عربياً في تصنيف «التايمز»

تصدرت جامعة المنصورة المركز الأول وفق تصنيف التايمز للجامعات الحكومية العالمي، والذي تم إصداره لأول مرة عام 2021، واحتلت جامعة المنصورة الترتيب الأول على مستوى الجامعات الحكومية، والترتيب الـ13 على مستوى الجامعات العربية، حيث تعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الجامعات العربية على نفس الإطار الشامل والموثوق مثل الجدول العالمي، ولكن تم إجراء بعض التعديلات المهمة، وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات الجامعات في المنطقة العربية.

مجالات تصنيف التايمز

وبحسب بيان جامعة المنصورة، يضم تصنيف التايمز 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في 5 مجالات: كل مجال محسوب عليه نسبة وهي: التدريس (بيئة التعلم): 33%، والبحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%، والاستشهادات (تأثير البحث): 20%، والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%، والتوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%

جامعة المنصورة: التصنيف الجديد جاء ليتوج جهودنا

وأكد جامعة المنصورة أن هذا التصنيف الجديد جاء ليتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

يذكر ان جامعة المنصورة تصدرت الجامعات المصرية وفق تصنيف التايمز البريطاني للجامعات في العالم العام الماضي بحصولها علي المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وأنه صنف جامعة المنصورة فى المرتبة 102 ضمن أفضل 110 جامعة على مستوى العالم في الاقتصاديات الناشئة كما جاءت في الترتيب العام من "401-500 " ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.