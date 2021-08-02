انتحار مسن لمروره بحالة نفسية سيئة بكفر الشيخ

أقدم مسن يبلغ من العمر 68 سنة، على الانتحار، قبل قليل، لمرورية بأزمة نفسية سيئة، لإقامته بمفرده داخل منزله، في إحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطوبس، مساء اليوم الاثنين، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأنه عند زيارة عمه، الذي يقطن في منزله بمفرده، عقب عدم استجابته للاتصالات به، وجده مشنوقاً داخل حجرته في منزله بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل عدد من ضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة «ح. م. أ.»، 68 سنة، مشنوقاً داخل منزله، وبسؤال نجل شقيقه، أفاد بأن عمه كان يمر بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان يقيم في منزله بمفرده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مطوبس المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.