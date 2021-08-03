متى يحصل متعافو الحالات الشديدة من كورونا على اللقاحات؟.. أستاذ صدرية يجيب

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الحالات التي رُصدت في البلدان، التي ظهر فيها «متحور دلتا»، كان فيها إصابات بين صفوف الأطفال بشكل ملحوظ عن المتحورات السابقة، وبالتالي فإن هناك تخوف بأن يكون «دلتا» هو المتحور السائد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن نسبة انتشار «دلتا» تفوق نسب انتشار المتحورات الأخرى بنسبة 50%.

وأكد، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن تركها يؤدي إلى كثرة التحورات، وهو ما قد يؤدي إلى موجة رابعة، لافتًا إلى أن المتعافين من كورونا يمكن أن يحصلون على اللقاحات بعد شهر واحد فقط في حال شفائهم، أما الحالات الشديدة فيفضل أن تحصل على اللقاحات بعد 3 أشهر بعد قياس نسبة الأجسام المضادة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»، أن هذا المتحور انتشر في بلدان كثيرة على مستوى العالم، مثل تونس وليبيا والعراق والمغرب، وأكثر من نصف البلدان الأوروبية، وبعض الولايات الأمريكية.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن الأطفال كانت الفئات العمرية الأقل تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، لكن هذا الوضع تغير مع «دلتا»، وأصبحت الإصابة أقوى بداية من عامين أو 3 أعوام وأكبر.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري تجارب سريرية في أمريكا وبعض البلدان الأوروبية، قبل ظهور متحور دلتا على تأثير التطعيم على الأطفال: «الدراسات المبدئية تؤكد أن متحور دلتا يستجيب للقاحات ولكن بشكل أقل من كورونا».