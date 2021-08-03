طقس الثلاثاء شديد الحرارة على القاهرة الكبرى.. والعظمى 40

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون الرطوبة بين درجتين و4 درجات.

درجات الحرارة في فترة الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا مع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 40 والصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 35 الصغرى 26.

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 25.

سيوة العظمى 40 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 26.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 40 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 26.

العريش العظمى 36 والصغرى 25.

طابا العظمى 38 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29.

الفيوم العظمى 40 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 25.

المنيا العظمى 41 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.

قنا العظمى 42 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 42 والصغرى 28.