كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بـ«تربية فنية حلوان»

فتحت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، باب التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق مكتب تنسيق الجامعات، من السبت 7 أغسطس الحالي وحتى الخميس 19 أغسطس، من خلال الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov، وتتم الاختبارات في كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنّ اختبارات القدرات تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وعملية التقديم للاختبارات تتم من خلال موقع مكتب تنسيق الجامعات، ويتم تحديد موعد اختبارات القدرات على موقع الجامعه في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أنّ الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية، هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، ولا يستطيع الطالب اجتياز الاختبار بنسبة أقل من 60% من إجمالي الدرجات.

وقال الدكتور محمود حامد، إنّ الاختبار في الكلية يقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون، من خلال الأداء الفني في التعبير الفني (الرسم) والتصميم الابتكاري، والقدرة على توظيف عناصر الفن التشكيلي (النقطة، الخط، الشكل، الظل والنور، اللون)، والقدرة على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية، وهذه الموضوعات تُستمد من واقع حياتنا اليومية، حيث يشمل الاختبار:

أولا: اختبار التعبير الفني (رسم): ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية المهمة والأحداث الجارية المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات (الصناعية، الزراعية، التكنولوجية، المعمارية، الاقتصادية، وغيرها)، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الإرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع، من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة مثل 3B ، 2B ، HB لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، ومراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.

ثانيا: اختبار التصميم الزخرفي: والذي وضع لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم، بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني أو طابع بريد أو غلاف كتالوج أو غلاف كتاب أو كارت إهداء وغيرها، والتصميم الابتكاري فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، ومراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لدى الطالب، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات وposter Design و logo design.

وأوضح عميد كلية التربية الفنية في جامعة حلوان، أنّ الأدوات المطلوبة هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل) ، ممحاة، سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 في 35 سم، لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري)، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتين ونصف الساعة، ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائيا.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب سواء علمية أ, هندسية أو أدبية، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

5- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد ويتم تحديد الموعد الذي سيتجه به إلى الكلية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصالا يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك للطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى.