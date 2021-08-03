إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادثي سير بطرق بني سويف، الأول أمام قرية أبو صالح بدائرة محافظة بنى سويف وأسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات، فيما أصيب شخصان في الحادث الثاني، إثر تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية أمام مدرسة الصفوة بالمدينة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والأسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الأول أصيب 3 اشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أبو صالح بدائرة محافظة بنى سويف، حيث تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بوقوع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم «يحي محمد عبد الحي 28 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم وكدمات بالجسم، وطه على محمد 30 سنة، سائق مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وسلمي سامر سيد 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ»، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

جري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية أمام مدرسة الصفوة بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هما: «فالح رمضان محمد، 57 سنة، مقيم قرية باها، موظف بالأوقاف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وسيد سيد عبد اللطيف، 27 سنة، موظف، مقيم قرية الدوالطة بمركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالئراع الأيسر والساق الأيسر»، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.