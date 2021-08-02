إزالة 23 بناء مخالفًا وتعديات علي الأراضي الزراعية بالجيزة 

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، في بيان صحفي، اليوم، إلى إزالة 23 حالة بناء مخالف وتعديات علي أراضي زراعية وأملاك دولة، من خلال الوجود الميداني للأجهزة التنفيذية للرصد والتصدي لأية مخالفات وإزالتها علي الفور.

ففي حي الهرم تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة الدور السابع بالعقار الكائن بـ33 شارع عمر خالد خلف نادي 25 يناير من شارع كعبيش وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال مرتكب المخالفة وإحالته للنيابة العسكرية بالإضافة إلى التصدي لحالة بناء مخالفة في المهد عبارة عن بناء سور بناصية شارع الجابري مع شارع اللبيني، بغرض إنشاء جمالون صاج وتم إزالته.

أما في قطاع هضبة الأهرام، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 182 قطعه ج لقيام المخالف بصب الفراغ السياحي وضمه إلي الشقة بالمخالفة للتراخيص الصادرة و الرسومات الهندسية وكذا إيقاف أعمال تحويل من سكني لتجاري وذلك بالعقار 83 قطعة د .

وفي حي العجوزة تم إيقاف أعمال إنشاء جمالون بقطعة أرض يمين المحور بدون ترخيص كما قام حي الطالبية أيضًا بإزالة جمالون مخالف بشارع عثمان أحمد عثمان إلي جانب التصدي لحالة بناء مخالفة في المهد والتحفظ علي كافة المعدات والأدوات المستخدمة.

وتمكن حي جنوب الجيزة من إزالة حالتي بناء مخالف عبارة عن بناء حوائط الدور الثالث بإحدي العقارات بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمنيب وكذا إزالة سور مخالف بشارع المحطة، وفي مدينة الحوامدية تم إزالة حالتي بناء مخالف.

كما تصدي مركز ومدينة منشأة القناطر لعدد خمس حالات بناء مخالف بقري «المنصورية ومنشية رضوان ووردان»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز ومدينة العياط، تم التصدي لحالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وذلك بقرية الرقة الغربية التابعة للوحدة المحلية بالقطورى وإزالتها .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالة بناء مخالفة في المهد بقرية سقارة كما تم إزالة تعديات علي أراضي أملاك دولة في المهد بمنطقة عين الودي بقرية الحارة علي مساحة 100م و 125م بمركز الواحات البحرية.