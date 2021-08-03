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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:12 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ»، الدولي، حادث سير بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق مركز طنطا، وإصابة 4 أشخاص ومصرع شخص، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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