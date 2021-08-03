تعرف على الكليات والمعاهد التي تقبل الـ«دبلوم تجاري»

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، ممثلة في مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد 2021، الاطمئنان على جاهزية الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم تجاري 2021 المنتشرة بمختلف جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، جاهزيتهم التامة لتنسيق القبول، وإجراء الاستعدادت المشددة لمواجهة تفشي أزمة كورونا (كوفيد 19)، وأبرزها التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التنسيق.

الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم تجاري وفقا لتنسيق 2021

- كليات التجارة.

- كليات التربية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- معهد فني صحي المنصورة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي طنطا.

-معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد تكنولوجيا الادارة بور سعيد.

- تجارة انتساب موجه دمياط.

- كليات السياحة والفنادق.

- معاهد السياحة والفنادق.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

- المعاهد العليا للدراسات النوعية.

- المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

- معاهد السكرتارية.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الفراعنة العالي.

- معاهد الدلتا العالي للحاسبات.

- الجامعة العمالية وفروعها.

- معاهد اللغات والترجمة.

- معاهد الألسن.

- الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- معاهد العلوم الإدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم تجاري

- معهد الوادي للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

- معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

- معهد طيبة العالي.

- المعهد العالي لنظم المعلومات.

- المعهد العالي للحاسب الآلي.

- معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.

- المعهد العالي للحاسبات.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتنسيق القبول بالكليات المختلفة، الذي ينطلق بعد انتهاء اختبارات القدرات 2021 بمختلف للكليات التي يشترط بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.