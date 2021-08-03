عمرو ياسين يستعين بـ «شاكوش وبيكا» لتجسيد صراع القلب والعقل.. فيديو

نشر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، فيديو ساخراً يجمع بين اثنين من مطربي المهرجانات، حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حيث جسّد الفيديو فكرة الصراع بين القرار الذي يتخذه القلب، بينما يرفضه العقل في الوقت نفسه، من خلال قيام «شاكوش» بالغناء في إشارة إلى أنه يجسّد «القلب»، فيما بدأ «بيكا» معترضًا ويصرخ في إشارة للعقل.

وفي الوقت الذى تلقى فيه عمرو محمود ياسين، بعض التعليقات الرافضة للمهرجانات عبر حسابه، رد بقوله: «مش عارف يا جماعة الناس اللي بتكلمني عن حسن شاكوش وحمو بيكا، على فكرة الفيديو بالنسبة لي مضحك بعد إضافة الـeditor اللي عمله لكلمة My brain وMy heart اللي باعبر بيه عن حالة صراع دايماً بين عقل البني آدم ومشاعره في علاقات الحب مع الجنس الآخر».

واستطرد عمرو محمود ياسين قائلًا: «الموضوع كله هزار ليه ساعات بنحب نتخن الأمور ونعمل لكل حاجة إيدين ورجلين؟».

مطرب المهرجانات حمو بيكا يعيش سلسلة من الأزمات

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته التليفزيونية المثيرة للجدل، منها اعترافه باحتساء الخمور: «باشرب ويسكي، ومفيش حد في مصر مش بيشربه، لكن مش باشرب مخدرات، وبطلت أشرب بسبب مرض في معدتي»، فضلًا عن المشادات التي وقع فيها، ووصلت لحد «الخناقات» بالساحل مع بعض الشباب.

كما سادت حالة من الغضب بين بعض الفنانين والمتابعين بعد إعلان مشاركة حمو بيكا مع الفنان أشرف عبدالباقي في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، المقرر عرضها بالساحل، ورد أشرف عبدالباقي بتأكيده أن «بيكا» لا يشارك في المسرحية، ولكن يظهر باعتباره ضيف شرف فقط، حيث يجسّد شخصية مطرب يقع في خناقات بالساحل، وهو ما حدث معه بالفعل.