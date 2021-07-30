حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، كما يتميز أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كما يتميز بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. فلا تتردد اليوم في الإعلان عن أفكارك ومطالبك، وحافظ علىحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.