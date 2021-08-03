توسعة وازدواج طريق حمام موسى بطور سيناء بـ40 مليون جنيه

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء لمتابعة أعمال إنشاء ازدواج طريق الجبيل، بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه جاري تطوير الطريق بطول 1.5 كيلو متر، وعرض 25 متراً، ويمتد من ميدان الجبيل إلى محطة الرفع مرورًا بالإسكان البدوي، والطريق مزدوج من كلا الاتجاهين بعرض 9 أمتار يتوسطهما جزيرة انترلوك.

وأشاد المحافظ بجهاز تعمير سيناء، والشركة المنفذة لسرعة الأداء، ومطالبًا بمضاعفة العمل لسرعة إنهاء الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني.

وجاري تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بغرض الارتقاء بأهالي المنطقة اجتماعيًا وعمرانياً واقتصادياً، مع الحفاظ على الهوية البدوية لأهل القرية، وخلق موارد جديدة، وإتاحة فرص عمل لأهالي القرية.

ورافق محافظ جنوب سيناء، في جولته مدير عام مديرية الإسكان، وممثلو الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم محمد صلاح حامد مدير إدارة دعم القرار بمركز المعلومات في الديوان العام، في إطار تشجيع وتحفيز العاملين وحثهم علي بذل مزيدًا من الجهد والتميز.

ومنح محافظ جنوب سيناء، مدير إدارة دعم القرار بمركز المعلومات، مكافأة مالية، وشهادة تقدير، تقديرًا لما بذله من مجهودات وانجازات ساعدت على رفع شأن المحافظة في إطار التنمية والتطوير علي أرض المحافظة.

جاء التكريم خلال انعقاد مؤتمر المتابعة برئاسة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وجميع مديري المديريات والإدارات ورؤساء المدن.