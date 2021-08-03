6 أطعمة قد تصيب طفلك بالسرطان وتحذير من وضع الفشار في الميكروويف

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فوودز»، على أهمية تغذية الأطفال بصورة صحيحة، وذلك لتجنب العديد من الأمراض التي تتنشر بين الأطفال المصريين، مؤكدا على أن هناك إحصائيات تشير إلى إصابة ما يقرب من 4 ملايين طفل بالسمنة، وهو يعتبر رقم كبير للغاية، مطالبا أولياء الأمور بالحرص على ممارسة أبنائهم الرياضة.

متى تبدأ التغذية الصحيحة للأطفال؟

وبحسب موقع «healthline» العالمي، فإن التغذية السليمة للأطفال، تبدأ من الرضاعة، لأنها تعد المصدر الأول لمناعة الجسم وتقي الطفل من السرطان والسمنة والسكر، مؤكدا أنه لابد من منع تناول الطفل للسكر والعسل والملح في العام الأول لولادته، ويجب التركيز علي تناول الفاكهة والخضروات، وشرب كميات كافية من المياه.

6 أطعمة تسبب السرطان للأطفال

كما حدد موقع «diet of life» المختص في الصحة، بأن هناك أكثر من 10 أطعمة قد تسبب إصابة الطفل بالسرطان، وجاءت كالتالي:

1- اللحوم المصنعة أو الحمراء

تناول اللحوم المصنعة «كاللانشون والسوسيس والبرجر»، خاصة التي لا تلتزم بمعايير الصحة والسلامة العذائية، وتصنع بطريقة غير رسمية، قد يتسبب في إصابة الطفل بسرطان القولون والمستقيم.

2- الطماطم المعلبة

تحتوي الطماطم المعلبة علي مادة كيميائية تسمى «BPA»، التي تؤدي إلى اختلال الغدد الصماء وتعطل التوازن الهرموني، الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا والبلوغ المبكر، واضطرابات في معدلات الحرق في الجسم.

3- السلمون المستزرع

كشفت دراسة في عام 2004، أن السلمون المزروع له مستويات أعلى بكثير من الملوثات المسببة للسرطان، مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والديوكسينات والتوكسافين.

4- الزيوت المهدرجة

تعالج الزيوت المهدرجة مرة أخرى كيميائيا لتغيير رائحتها وطعمها، الأمر الذي يؤثر على بنية ومرونة أغشية الخلايا، وقد يصيب الإنسان بالسرطان وخاصة سرطان الجلد.

5- الفشار في الميكروويف

تحتوي أكياس الفشار المعدة في الميكروويف على مادة كيميائية تسمى حمض البيرفلوروكتانيك «PFOA»، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.

6- البطاطس الجاهزة

يتطلب «قرمشة» البطاطس الوصول لدرجة حرارة أعلى من 120 درجة مئوية، وبالتالي تُكون مادة تسمي «الأكريلاميد»، وهي مادة مسرطنة، وموجودة في السجائر أيضًا، وتصيب الإنسان بسرطان المبيض والبروستاتا والجهاز الهضمي وسرطان الثدي، وفقا لدراسة عام 2006 نشرت في المجلة الدولية للسرطان.