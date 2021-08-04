«التعليم» عن رفع مصروفات مدارس 30 يونيو: لتعميم البنية التكنولوجية

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم رفع مصروفات مدارس 30 يونيو للعام الدراسي الجديد 2021/2022، بنسبة 25% للمدارس التي تبلغ مصروفاتها أقل من 5000 جنيه، و20% نسبة الزيادة للمصروفات من 5000 جنيه وحتى 10000 جنيه، ونسبة زيادة 15% للمصروفات الأكثر من 10000 جنيه، بينما جاءت نسبة زيادة المصروفات للمدارس الدولية بمقدار 12% زيادة حسب المصروفات المحددة لكل مدرسة، وتسري هذا الشرائح لمدة أربعة أعوام ويعاد النظر في ملائمتها من عدمه، سواء باستمرارها كما هي أو تعديلها بعد هذه المدة، وحال عدم العرض بالتعديل تعد سارية كما هي بعد هذه المدة.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أن رفع مصروفات هذه المدارس من الطبيعي أن يقابله خدمة تعليمية تتخطى مثيلاتها الموجودة في المدارس الخاصة والدولية الأخرى، لكي يقتنع أولياء الأمور بأن الأموال التي يدفعوها أبناؤهم يستفيدون منها.

خطة لتطوير مدارس 30 يونيو قبل العام الدراسي الجديد

وأضاف المصدر، أن هناك خطة لتطوير مدارس 30 يونيو، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتغيير الصورة الذهنية الراسخة عنها، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية متطورة وعصرية، وتوفر كل احتياجات الطلاب، مشيرا إلى أنه يتم العمل في مدارس 30 يونيو بشكل متسارع للانتهاء من تطويرها كاملة، قبل بداية الدراسة، حيث تقرر تحويلها إلى مدارس أكثر من نموذجية على كل المستويات، بحيث تكون كل التعاملات فيها إلكترونية، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية في جميع المدارس، وعددها 120 مدرسة.

وأوضحت المصادر، أنه تم رصد مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض، لتكون هناك بنية تكنولوجية ضخمة، وشبكات إنترنت، من كابلات وأبراج إنترنت في كل مدرسة، وصيانة المدارس بشكل كامل، مع توفير سبورات ذكية في جميع الفصول دون استثناء، مؤكدة أن التعامل التكنولوجي سوف يكون السمة الغالبة في مدارس 30 يونيو، بحيث يتلقى الطلاب تعليمهم في بيئة متحضرة وراقية.