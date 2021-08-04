شواطئ مطروح المغلقة تستعد لإعادة فتحها بعد مراجعة الإشتراطات

تستعد شواطئ مطروح المغلقة لإعادة تشغيلها بعد مراجعة الإشتراطات وعوامل الأمان، لإستقبال المصطافين، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي قرر تشكيل لجنة من محافظة مطروح ومجلس مدينة مطروح، للمرور على الشواطئ المغلقة ومنها شاطئ «المروة»، والشواطئ الجديدة على الكورنيش الجديد الممتد من منطقة القصر الأبيض، بعد تمهيدها وتجهيزها من الداخل، وتوفير جميع وسائل الراحلة والأمان على أن يجرى رفع تقرير شامل من اللجنة التى ستتولى التفتيش على الشواطئ والسماح بفتح الشواطئ التى تنطبق عليها الإشتراطات.

نشر منقذين على شواطئ مطروح المغلقة قبل فتحها

ووجه محافظ مطروح جميع العاملين على الشواطئ بتعيين منقذين في جميع الشواطئ المغلقة قبل فتحها وتشغيلها للحفاظ على أرواح المواطنين، ونشر جميع التعليمات الخاصة بنزول البحر من عدمه، ومراجعة لجنة التفتيش على الشواطئ ذلك، بشكل مستمر وغلق أى شاطئ لا يلتزم بالتعليمات.

أسماء أشهر شواطئ مطروح

وتتميز مرسي مطروح ببعض الشواطئ التى تجذب المصطافين ويقبلون على زيارتها والإستجمام بها وهى من أشهر الشواطئ في محافظة مطروح، ومنها «عجيبة، وشاطئ الأبيض، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ الغرام، وشاطئ كليوباترا، وشاطئ البوسيت، وشاطئ الليدو، وشاطئ العوام، وشاطئ مبارك، وشاطئ روميل، وشاطئ الفيروز، وشاطئ مينا حشيش، وشاطئ الرميلة».

وتتوافر في تلك الشواطئ خدمات من منقذين، ودورات مياه للرجال والسيدات، وكافتيرات ومطاعم، ورؤساء شواطئ يتابعون أى شكوى أو إستفسار من المصطافين والرد عليها وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين، مع تطبيق جميع الإشتراطات التى أقرتها المحافظة، والمرور عليها ومتابعتها بشكل مستمر.