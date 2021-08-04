تفاصيل حفل زفاف نيللى كريم.. فى الساحل بدعوات محدودة

حددت النجمة نيللي كريم، يوم 11 أغسطس الجاري، لعقد قرانها والاحتفال بزفافها من هشام عاشور، شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور، بحسب ما كشف مصدر مقرب من الفنانة لـ«الوطن».

حفل زفاف نيللي كريم في الساحل للأصدقاء فقط

وقال المصدر: إن نيللي كريم ستحتفل بهذه المناسبة داخل أحد المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث قررت توجيه دعوات الحفل لعدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، أبرزهم آسر ياسين ويسرا ودرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شهر العسل خارج مصر

وأوضح المصدر أن نيللي كريم اتفقت مع الماكيير عبدالله الرفاعي، علي وضع لمساته علي وجهها ليلة الزفاف، لافتاً إلي أنه من المقرر أن تقضي شهر العسل خارج مصر.

مشاركة نيللي كريم في «كازابلانكا 2»

وفي سياق مختلف، تعاقدت نيللي كريم، علي المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» مع النجمين أمير كرارة وأحمد فهمي، وذلك بعد ظهورها كضيفة شرف في مشهد واحد خلال الجزء الأول الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، لبلبة، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، إياد نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التليفزيونية مسلسل «ضد الكسر» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، سانتيا خليفة، مصطفي درويش، تارا عماد، حمزة العيلي، نهير أمين، تامر هاشم ومحمد السويسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.