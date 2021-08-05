لمتوسطي الدخل.. سعر كراسة الشروط لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

مع اقتراب موعد حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، عن سعر كراسة الشروط لمتوسطي الدخل، كي يستطيعوا الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، وشراءها فور بداية الحجز، الذي سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى الخميس 9 سبتمبر المقبل «لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة».

وجاءت مبادرة «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويعد طرح الوحدات السكنية، بمبادرة «سكن لكل المصريين2»، ضمن المشروعات السكنية، التى سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، رسميا خلال الأيام الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى.

ويبلغ سعر كراسة شروط حجز الوحدات السكنية ضمن «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل، 150 جنيها، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، ومقدم جدية الحجز، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتطرح كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، فور الإعلان عن الطرح، وذلك داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويعد طرح المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين»، استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، عقب إعلانها نهاية العام الماضي.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة طرح 125 ألف وحدة سكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

وستحجز الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.