قبل أيام من الطرح.. شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2» بفائدة 3%

شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2».. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد بداية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

وتُعد المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، ضمن المشروعات السكنية، التى سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي.

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى بيانات صحفية.

شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.