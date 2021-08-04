لمحدودي الدخل.. تعرف على مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

يتضمن الإعلان الأول من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وحدات جاهزة للتسليم الفوري، للمواطنين من محدودي الدخل، وتتكون الشقق من غرفتين وصالة، وأخرى من 3 غرف وصالة، بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 م2، وبأسعار تتراوح ما بين 164 ألف جنيه وحتى 310 آلف جنيه.

ومن المقرر أن يجري طرح هذه الشقق ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، ومنها: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

كما سيجري طرح وحدات أخرى ضمن الإعلان نفسه في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

ويتم شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يجري سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطرحة بالمرحلة الثانية لمبادرة «سكن لكل المصريين»، من محدودي الدخل عن قيمة مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، ووفقا لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، تبلغ قيمة مقدم جدية الحجز، للمواطنين من محدودي الدخل 10 ٪ من قيمة الوحدة السكنية.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

على أن يتم الحجز للإعلانين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.