«التعليم العالي»: 4 آلاف طالب سجلوا لاختبارات القدرات 2021

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل بكفاءة عالية منذ انطلاق البث التجريبي؛ لتسجيل اختبارات القدرات 2021 المقرر أن تنطلق رسميا السبت المقبل لجميع الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2021، موضحة أن الأعداد المتقدمين تجاوزت حتى الآن نحو 4000 طالب وطالبة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم العالي، جهزت جميع المقرات المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات أو أماكن تسجيل الرغبات 2021 من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني ومعامل الحاسب الآلي، بالإضافة إلى فتح مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، أمام جميع الطلاب خاصة حاملي الشهادات العربية والأجنية؛ للاستفسار عن كل ما يتعلق بتنسيق الجامعات 2021.

التعليم العالي :4000 طالب سجلوا لاختبارات القدرات 2021 حتى الان

و من ناحية أخرى، حذر عمداء عدد من الكليات التي يشترط لها اجتياز اختبارات القدرات 2021 كشرط أساسي للالتحاق بها، طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف مروجي الدعايات للأكاديمات الوهمية التي تقوم بالترويج لمنح الطلاب دورات تأهيلية لكيفية التعامل مع اختبارات القدرات واجتيازها، لافتا إلى أنه لاتوجد أي علاقة للكليات مع تلك الكيانات.

وفي ذات السياق، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الأسئلة الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات 2021؛للاطلاع على كيفية التعامل مع الأسئلة وطبيعتها، موضحة أن اختبارات القدرات هدفها الرئيسي اكتشاف مواهب الطلاب لمختلف المجالات.