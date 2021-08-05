«الأداء المؤسسي» يناقش الخطط التنفيذية للوحدات بجامعة طنطا

عقدت جامعة طنطا، اجتماعا اليوم، لمديري وحدات مركز الآداء المؤسسي برئاسة الدكتورة دينا عبد الهادي، لمناقشة الأهداف الخاصة بالمركز ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بكل وحدة فى إطار مؤسسي وفقاً لنظام الإدارة بالأهداف والذى أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تعليمات بتطبيقه حيث يعد نموذج الإدارة بالأهداف من أهم الاستراتيجيات الإدارية فهو يقوم بتوظيف كل الموارد المتاحة وتوجيه الجهود لتنفيذ الأهداف وخلق روح الفريق ويوازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للجامعة.

وأوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي، في تصريح صحفي، اليوم، أن الاجتماع ناقش الخطط التنفيذية الخاصة بكل وحدة من خلال رؤية واحدة، تهدف بالأساس إلي تشكل منظومة تنموية شاملة والوصول الى نتائج مباشرة واضحة مدعومة بالأرقام والبيانات الإحصائية بما تحقق وما سيتحقق مستقبلاً من إنجازات للجامعة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو عنبر مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي والدكتورة صباح شرشور مدير وحدة ضمان الجودة والدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي والدكتورة ريهام شوقى مدير وحدة تسويق الخدمات الجامعية والدكتورة تهانى علام مدير وحدة تقييم الآداء الوظيفى، والدكتور على المغربل مدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار، والدكتور أحمد عواض مدير وحدة الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير.

وأصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في وقت سابق، قرارًا بتكليف الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي الأستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة، بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الاكلينيكية بالكلية.

حصلت الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1989، وماجستير الصيدلة الاكلينيكية من جامعة طنطا عام 1996، والدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2004 .

تدرجت فى الوظائف العلمية حيث عملت معيدا بالكلية سنة1991، ثم مدرس مساعد في 1997، ومدرس في 2004، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام في 2009 حتى حصلت على درجة أستاذ سنة 2015.