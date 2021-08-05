دورات تدريبية لذوي الهمم حول أساسيات الخياطة بجنوب سيناء

أعلن مركز التأهيل الاجتماعي بجنوب سيناء، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، عن انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بتعليم أساسيات الخياطة والتطريز وصناعة الكليم «الأنوال».

وقالت الدكتورة هناء ندا، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة، إن الدورة التدريبية تتضمن فقرتين، كل فقرة تستغرق 10 أيام، وعلى من يرغب الاشتراك في الدورة التسجيل في مشغل «حي المروة»، أو مشغل «قرية الوادي»، بمدينة طور سيناء.

وأوضحت مسئول وحدة تكافؤ الفرص في تصريح لها اليوم الخميس، أن الفترة الأولى من الدورة، مقرها مشغل حي المروة، وتستهدف ذوى الهمم من الجنسين، للتدريب على أساسيات الخياطة والتطريز، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، وتستغرق 10 أيام .

وأكدت أن الفترة الثانية من الدورة التدريبية مقرها مشغل وادي الطور، وتستهدف ذوى الهمم من سيدات الوادي وغيرهم، للتدريب على صناعة الكليم والتعليم على الأنوال، وتنطق في نفس توقيت الفترة الأولى.

وأكدت أن هذه الدورة مجانية، وتعد نواة لإقامة المشروعات متناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للسيدات والشباب، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ويجري التدريب على يد متخصصين.

وأشارت إلى أنه جرى تدريب عدد من السيدات على الخياطة خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر 2020، وجرى خصم 50 % من ثمن ماكينة الخياطة لهم نظرًا لاجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، لافتة إلى أن إحدى الشركات قامت بتوفير 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، وتوفير مدرب ومدربة على أعلى مستوى، ومنح خصم يصل إلى 50% على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.

وأكدت أنه جرى متابعة السيدات الحاصلات على ماكينة الخياطة من قبل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، لتقديم الدعم لهم، والاستمرار علي تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

جدير بالذكر، أن وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء، نظمت دورة تدريبية بمدينة طور سيناء، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات القص والحياكة، وكيفية التعامل مع موديلات ماكينات الخياطة الحديثة، بمشغل التدريب بمدينة طور سيناء خلال شهر نوفمبر الماضي .