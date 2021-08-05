حتى لا تقع ضحية للنصب.. نماذج أسئلة اختبارات القدرات 2021

تستعد الجامعات الحكومية لانطلاق اختبارات القدرات 2021 المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من الاسئلة والنماذج الاسترشادية عن اختبارات القدرات 2021، منعًا لوقوع الطلاب فريسة لمنعدمي الضمير ومروجي الكيانات والأكاديميات الوهمية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية نماذج اختبارات القدرات 2021 الاسترشادية

** كليات الفنون الجميلة :

• أولًا: اختبار الرسم:

- موضوع واحد و يهدف لتقييم مهارات الطلاب الفنية في التعبير الحر سواء عن البيئة المحيطة وكذلك مظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع.

• ثانيًا: اختبار التصميم الابتكاري:

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم.

**كليات الفنون الجميلة (تـخـصـص عمــارة)

*أولًا: اختبار الرسم المعماري:

يهدف لتقييم قدرات الطلاب على التخيل وكذلك إخراج ورسم المنظور الحر لأي موضوع يمر في حياته.

ثانيًا: اختبار التشكيل والابتكار:

- يهدف إلى قياس قدرة الطالب على التشكيل والابتكار باستخدام الأشكال الهندسية.

** كليات الفنون التطبيقية:

أولًا: موضوع واحد يهدف لتقييم الطالب وقدراته على الرسم ثلاثي للأبعاد وكذلك التخيل، وإخراج رسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي مرت في حياته.

ثانيًا: اختبار التصميم:

- قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن.

**كليــات الإعـلام

الاختبارات كالآتي:

• مدى معرفة الطالب موضوعات وطنه والمنطقة التي يعيش فيها والعالم من حوله

• مدى الإلمام بالمصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام.

- أولًا: المعلومات العامة

هي حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب:

أمثلة:

- مم تتكون المجموعة الشمسية؟

- التقسيم الإداري لمصر؟

- كم عدد دول حوض النيل؟

- أسماء الكتاب والعلماء، الأعمال الأدبية الكبرى؟ وغيرها من الأمثلة

** وسيجد الطالب العديد من المعلومات العامة التي سبق دراستها

1. صحف وصحفيون وإعلاميون بارزون في مصر والعالم.

2. الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام.

3. أعمال إذاعية وتليفزيونية وسينمائية شهيرة.

4. قنوات وبرامج تليفزيونية في مصر والعالم.

5. محطات إذاعية.

6. الإعلام الإلكتروني.

7. وكالات الأنباء.

8. وظائف الإعلام والإعلان.

9. شبكات التواصل الاجتماعي

* ثانيًا: مقاييس اختبارات شخصية:

الاختبارات النفسية والاجتماعية

* ثالثًا: اللغة الإنجليزية هي أسئلة مما تم دراستها سابقا

* رابعًا: المعلومات الإعلامية

** كليات التمريض

• أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:

- تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

• ثانيًا: اختبار التفكير الناقد:

- أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض.

• ثالثًا: اختبار السمات الشخصية

رابعًا: المقابلة الشخصية

** التربية الفنية

أولًا: التعبير الفني

- التعرف على قدرة الطالب في التعبير الفني عن المشروعات القومية المهمة أو المشروعات القومية وغيرها.

ثانيًا: اختبار التصميم الزخرفي تم وضعه للعمل على قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني أو طابع بريد أو غلاف كتالوج أو غلاف كتاب أو كارت إهداء.

-التصميم الابتكاري: استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة

** التربية الموسيقية

1. غناء حر

2. الجانب اللحني

3. الجانب الإيقاعي

** الجامعات التكنولوجية

أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:

- تشمل المصطلحات الأكثر استخدامًا.

ثانيًا: اختبار الحاسب الآلي:

. أنظمة التشغيل windows 7 .2.

. برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.

. برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.

. الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.

- برنامج محرر النصوص Microsoft word بجميع إصداراته.

. برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.

. شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها.

ثالثًا: اختبار الرياضيات:

. قواعد الأسس والجذور

. حل المعادلات من الدرجة الأولى.

النسبة والتناسب.

. خصائص الأشكال الهندسية (متوازي الأضلاع - المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).

. المجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق)

. محيط ومساحة كل من (المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).

. المتتابعات والأنماط المتزايدة والمتناقصة والأعداد الأولية والفردية والزوجية.

. أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.

** التربية الرياضية

اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية:

1. الكشف الطبي المبدئي على القلب، لإثبات كفاءة الطالب / الطالبة لأداء الاختبارات.

2. قياس الطول والوزن مع الوضع في الاعتبار:2.1. ألا يقل طول الطالب عن 165 سم.2.2. ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم.

3. اختبار القوام ويتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

4. الاختبار الشخصي ويلاحظ فيه سلامة: (النطق – السمع – الصوت – المظهر – الشخصية – المعلومات – الاتجاهات) وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

اختبارات قدرات تربية رياضية بنين:

** الاختبار الاول:

اختبار السرعة (العدو 100 متر)

** الاختبار الثاني: اختبار تحمل قوة (الانبطاح المائل ثنى ومد الذراعين)

** الاختبار الثالث: اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات)

** الاختبار الرابع: اختبار التحمل (الجري 800 م)

** الاختبارات الرياضية للبنات:

الاختبار الأول:

اختبار السرعة (العدو 50 مترًا)

الاختبار الثاني:

اختبار المرونة (ثنى الجذع لأسفل من الوقوف على مقعد)

الاختبار الثالث:

اختبار تحمل القوة (ثني الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات)

الاختبار الرابع:

اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات) بالزمن (12 درجة)

الاختبار الخامس:

اختبار التحمل (الجري 600 م)