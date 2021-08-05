«دمياط» تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات

حققت جامعة دمياط إنجازاً جديداً فى عدد من التصنيفات العالمية للجامعات حيث أعلن تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي «WURI»، لعام 2021 نتائجه بإدراج ثلاث جامعات مصرية فقط في هذا التصنيف، ومنها جامعة دمياط التي جاءت في الترتيب «201-300»، على مستوى جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي، و جاءت من أفضل 100 جامعة مبتكرة.

ويعد تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي World University with Real Impact تصنيف جديد ’يقَيم إسهامات الجامعات الحقيقية في المجتمعات، و يسلط الضوء على الأساليب الإبداعية والمبتكرة للبحث والتعليم الجامعي.

كما أصدرت مجلة «تايمز للتعليم العالي»، المعنية بالتصنيف العالمي للجامعات إصدارها الجديد THE: Arab University Rankings 2021، والذي يصنف أفضل الجامعات العربية معتمداً على نفس المعايير العالمية مع إحداث بعض التغيرات التي تعكس مهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت جامعة دمياط في المركز «71-80»، على مستوى الجامعات العربية الحكومية والخاصة من خلال هذا التصنيف، ويعد ذلك مركزاً متقدماً نظرا لحداثة نشأة جامعة دمياط مقارنة بالتاريخ الطويل للعديد من الجامعات العربية سواء الحكومية أو الخاصة.

يذكر أن أحد أهم المتطلبات للتأهل في هذا التصنيف هو أن تكون الجامعة نشرت على مدار الخمس سنوات الماضية ما يزيد على 500 بحث في مجلات علمية مدرجة في Clarivate Analytics ، وذلك في المجالات التي تدرسها الجامعة.

ويعتمد تصنيف تايمز للجامعات العربية على خمس ركائز أساسية وهي:

- التعليم/: ويشكل 33% ويتضمن السمعة الأكاديمية، نسبة عدد الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، دخل الجامعة بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس، نسبة الحاصلين على الدكتوراه من الجامعة.

- الأبحاث العلمية: وتشكل 33% وتتضمن السمعة البحثية والدخل من الأبحاث بالمقارنة مع أعضاء هيئة التدريس وعدد الأبحاث.

- الاستشهادات المرجعية وتمثل 20%.

- التأثير المجتمعي: ويمثل 6% وتشمل الدخل من الصناعة ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع).

- العلاقات الدولية: وتمثل 8%بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والوافدين والبحوث المشتركة.

جدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتريكس العالمى قد أعلن تقدم الجامعة مئات المراكز فى إصدار يوليو 2021 حيث جاءت فى المركز ٢٩٠٩ لتحقق تقدما لنحو خمسة آلاف مركز فى غضون السنوات الخمس الأخيرة.