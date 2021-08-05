29 مليون جنيه لتطوير المسرح الصيفي المكشوف بمدينة طور سيناء

التقى اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، لبحث الإجراءات الخاصة بتسليم المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للبدء في أعمال إحلال وتجديد المسرح، بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن، ولجنة هندسية من مديرية الإسكان بالمحافظة.

وقال اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، إنه جرى إعداد خطة لتطوير وتجديد المسرح المكشوف الذي جرى إقامته منذ سنوات بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، لافتًا إلى المسرح شهد أكبر الحفلات الغنائية والاستعراضية التي كان يشارك فيها كبار الفنانين والنجوم خلال احتفالات المحافظة بالمناسبات والأعياد الوطنية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، في تصريح صحفي، اليوم، أن المسرح كان المركز الرئيسي للحفلات واللقاءات الفنية لأهالي المحافظة، ويعاني الآن من الإهمال، لذا يسعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتطويره بالتنسيق مع وزارة الثقافة، لكي يصبح منارة للثقافة والفن، ومتنفس جديد لأهالي مدينة الطور .

وأوضح أن محافظ جنوب سيناء قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في عمليات الإحلال والتجديد للمسرح الصيفي، بالإضافة إلى دفع الحراك الثقافي بالمحافظة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير المسرح الصيفي جرى تقديرها بنحو 29 مليون جنيه، ومن المقرر أن تتحمل المحافظة نصف التكلفة، بينما تتحمل وزارة الثقافة النصف الثاني.