إعلان أسماء الفائزين بمهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب 2021

أعلنت جامعة المنصورة النتائج النهائية للفائزين بالمراكز الأولى لمنافسات «مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب» في نسخته الثانية 2021، اليوم، وجري تنظيم المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية وبريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب وتنظيم الدكتور أحمد أنور العدل مقرر المهرجان ، ابراهيم فهمى مدير ادارة رعاية الطلاب، وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر 2021 م بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، إن إعلان الفائزين وجوائز لجان التحكيم لكل مجال سيتم خلال حفل الختام.

وأضاف «البيومي»، في تصريح صحفي، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية كنشاط رقمي غير تقليدي، في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات والأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعات، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة إبداعية، لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب، والعمل على تنمية الإبداع الطلابي، وإتاحة الفرص لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية وتشمل:

المجالات الأدبية: البحث المقالي، الشعر (عامية وفصحى)، الرواية والقصة القصيرة

المجال الفني: الإنشاد الديني والترانيم، تلاوة القرآن الكريم، الغناء والعزف الموسيقى الفردي، الافلام القصيرة

مجال الأفلام التسجيلية (جهود مصر في تعويم السفينة ايفر جيفن )

مجال الفنون التشكيلية: التصوير الفوتوغرافي

المجال الرياضي