أسماء 14 مصابا في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كورنيش أسوان الجديد التابع لمركز أسوان.

وتنشر «الوطن»، أسماء المصابين، وهم نادية محمد الضوي، 40 سنة، وشاذلي علي عبد العظيم، 50 سنة، وعلي عبدالرحمن حسين، 59 سنة، وأسامة شلالي، 45 سنة، وفهمي رمضان محمد، 17 سنة، وإسراء صلاح سيد، 12 سنة، وإسراء طه السيد، 40 سنة، وأحمد ربيع ركابي، 45 سنة، وعبد الحافظ أمير عبد الحافظ، 25 سنة، ودعاء عمر حسن 20 سنة، وحسن رجب حسن، 26 سنة، ومحرم مجدي أحمد، 26 سنة، وصباح شحات حسين، 50 سنة، ومنة محمد حسين، 50 سنة، ونقلوا جميعًا لمستشفى اسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحادث لمباشرة نقل جثمان المتوفى والمصابين من خلال 10 سيارات إسعاف.

كما توجه السكرتير العام إلى مستشفى أسوان الجامعى رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والاطمئنان على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي بأسوان استقبل مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من موقف الأقاليم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم تقديم كل أوجه الرعاية للمصابين منذ دخولهم قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن حالتهم الطبية مستقرة.