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غلق وتشميع عيادة طبية غير مرخصة في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
12:19 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
غلق وتشميع عيادة طبية غير مرخصة في أسوان

كثفت مديرية الصحة بأسوان، حملات التفتيش على المراكز والعيادات الطبية، في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي.

وشنت المديرية حملة تفتيش أسفرت عن غلق وتشميع عيادة لعلاج السمنة والنحافة غير مرخصة تديرها ممارسة غير مختصة بالكشف ووصف العلاج والأدوية، وضبط المخالفات الموجودة بالمكان، وتحرر محضرا بها، وتم قيدها بجنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 295 علبة دواء مخالفة ومكملات غذائية وعينات مجانية محظور تداولها وحيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها بذلك.

وفي إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية ، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، أشرف مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، على عملية إعدام  كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عقب صدور قرار النيابة بالموافقة على الإعدام، حيث تم إعدام كمية  592 كجم من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لـ 4000 لتر خل وعصائر،  بالمدفن الصحي المخصص لذلك.

تأتي تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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