طلب رشوة.. إحالة موظف للنيابة في أسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة فني تنظيم بإحدى الوحدات القروية بنطاق مركز ومدينة أسوان إلى النيابة العامة مع استبعاده من موقعه الوظيفى، بعد تقدم مواطنة بشكوى للمحافظ تتهم فيها الموظف بطلب رشوة مالية قدرها 5 آلاف جنيه نظير عدم تحرير محضر مخالفة أعمال مبانى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالموقف الإيجابي للمواطنة الشاكية الذي ساهم فى مواجهة الفساد بشكل مباشر، استمراراً لسعى المحافظة المتواصل لمواجهة الفساد بكل أشكاله مع ضبط منظومة العمل العام من خلال التصدى بكل حزم لكافة المخالفات فى مختلف القطاعات الخدمية .

وطالب المحافظ المواطنين بالإيجابية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة، خاصة أنه تم خلال العام الجاري إحالة العديد من حالات الفساد الإداري والمالي سواء للنيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الشئون القانونية بمختلف مستويات الدرجات الوظيفية، وأيضاً بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض القطاعات الخدمية والتي وصلت إلى 62 حالة تم توقيع الجزاءات لبعضهم وجارٍ التحقيق من البعض الأخر.

وأكد أشرف عطية حرص المحافظة بكافة أجهزتها على مواجهة الفساد بكافة صوره مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخى فى مختلف المواقع الخدمية من أجل تحسين الآداء ودفع عجلة العمل وتلافي كل السلبيات بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

وشدد عطية على أنه لن يسمح لأى متكاسل أو فاسد بأن يعوق عجلة البناء والتنمية حيث سيتم إستبعاده وبتره دون تردد ولا سيما أن مكافحة الفساد والانضباط الإداري تتم بمنتهى الشدة والحزم مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز وهو الذي يتواكب مع الاستمرار في تجهيز الصف الثانى من الكوادر الشبابية لدفع دماء جديدة لشرايين العمل التنفيذى ، فضلاً عن الاعتماد على منظومة التحول الرقمي في فصل متلقي الخدمة عن مؤديها .