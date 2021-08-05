جامعة المنصورة تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوي: التقديم إلكتروني

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، انتهاء الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، والتربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر)، وكلية التمريض، والمعاهد الفنية للتمريض، وكلية السياحة والفنادق.

مواعيد التقدم لاختبارات القدرات في جامعة املنصورة

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن الطالب سيقوم بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من بعد غد السبت 7 أغسطس الجاري حتى الخميس 19 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أن الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

وأضاف «البيومي»، في تصريح صحفي، أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (3 و5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه: www.tansik.egypt.gov.eg

ويبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس وسوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

ثم تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

بعدها، يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

وعقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

وتلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني واعلان ذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يذكر أن كلية الفنون الجميلة تجري اختبارات القدرات لطلاب 11 محافظة، هي (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الاسماعيلية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية).