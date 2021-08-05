تدريب 1300 باحث اجتماعي لإعادة بحث أسر «تكافل وكرامة» بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية، تدريب 1300 باحث اجتماعي على مستوى المديرية، لتأهيلهم لإعادة البحث الميداني لـ25 ألف أسرة «تكافل وكرامة»، تحت إشراف ومتابعه الدكتور وائل عبد العزيز، مدير المديرية وبالتنسيق مع الوزارة وبمشاركة هاني عبد الفتاح، من الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، ومدحت عوض، مدير إدارة الضمان بالدقهلية، وعدد من كبار الأخصائيين ورؤساء الأقسام الذين تم تدريبهم في هذا الشأن.

تدريب الأخصائيين الاجتماعيين في الدقهلية

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان لها، أنها اعتبارًا من أول يوليو، وعلى مدار 3 أشهر، قامت بإعادة التحقق وبحث ما لا يقل عن 25 ألف أسرة مستفيدة من مساعدة «تكافل وكرامة»، وبمشاركه 1300 باحث اجتماعي على مستوى جميع الإدارات الاجتماعية.

تطوير دور المسنين والإيواء في الدقهلية

من جهة أخرى، عقدت مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اجتماعًا مع لجنة تطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الاسرية ودور المسنين لتطوير 4 أندية مسنين، ودار للمسنين، و5 حضانات، وداري إيواء، ومكتب توجيه واستشارات أسرية، بإجمالي 900 ألف جنيه.

وناقشت اللجنة الأنشطة ومجالات التطوير المطلوبة والبنود المالية المخصصة للأعمال، وتطوير عدد من الحضانات ودور الرعاية في مدينه المنصورة وعدد من المراكز وهي ميت غمر؛ وتمي الأمديد؛ وأجا؛ وبلقاس؛ وطلخا.

وعُرض على اللجنة ما تم إنجازه من الاجتماع الأول، وتمت التوصية بسرعه الانتهاء من أعمال التطوير المتبقية قبل ميعاد الاجتماع الثالث، ومنح مهلة ثلاث أشهر للانتهاء والعرض على أمانة اللجنة في أقرب وقت.